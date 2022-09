Garcia atende apelo de Pinato com fim de desconto em aposentadorias

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou nesta terça-feira, 13 de setembro, que a partir de janeiro de 2023, o governo do estado de São Paulo porá fim ao desconto de 12% na folha de benefícios de 115 mil aposentados do estado. A iniciativa atende a um apelo feito pelo deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) durante o lançamento de sua candidatura ocorrida no último dia 27 de agosto, em Fernandópolis, e que contou com a presença do governador paulista.

O anúncio de Garcia aconteceu durante entrevista concedida ao telejornal “SPTV – 1ª edição” da TV Globo. Na oportunidade, o governador informou que a medida vai afetar todos os benefícios no valor de até R$ 3.473,00. Ele explicou que a adoção da medida está amparada em estudos técnicos que a Secretaria estadual da Fazenda do governo paulista vem fazendo desde julho.

“Essa foi uma ótima notícia que o nosso governador nos deu hoje. Ela faz justiça a milhares de aposentados paulistas que vêm sofrendo a dedução de 12% de seus benefícios. No dia do lançamento da minha candidatura, reforcei junto ao Rodrigo para que que o governo do estado parasse de aplicar essa medida aos nossos brasileiros de São Paulo, que deram suas vidas ao trabalho do estado. Hoje, aposentados, esse dinheiro faz falta para comprar remédios na farmácia e até mesmo alimentos no mercado”, falou Pinato ao comentar a decisão anunciada pelo governador.

“”Rodrigo mostra que sua gestão tem sensibilidade social e aponta que se reeleito continuará trilhando o caminho do progresso e de uma visão de futuro para todos nós paulistas. O meu muito obrigado ao governador em atender esta justa reivindicação dos aposentados do estado”, complementou Pinato.