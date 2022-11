Vereador de Votuporanga apresenta ‘Moção de Repúdio’ contra o TSE

O vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) protocolou na Câmara Municipal de Votuporanga uma Moção de Repúdio direcionada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo o autor, a medida é necessária por conta das “práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro”.

A moção já está em tramitação na Casa há alguns dias e deveria ter entrado em discussão na sessão de anteontem, mas foi retirada de pauta e deve ser votado na próxima sessão ordinária, que ocorrerá na terça-feira (29) – em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo.

“Diante dos fatos que vêm ocorrendo, até antes mesmo do período eleitoral, ficou claro que o TSE tomou partido de um candidato, prejudicando claramente os demais candidatos na disputa do pleito eleitoral. Desde então, todos aqueles que são contrários ao candidato eleito, estão sofrendo sanções e censuras por parte deste Tribunal Eleitoral, até em seus perfis particulares, ou seja, ninguém pode contrariar, indagar ou duvidar das ações absurdas que estão sendo praticadas”, justificou o vereador.

Cabo Renato afirmou ainda que a Constituição Federal, lei maior que rege o país, está sendo “pisoteada com todas essas práticas absurdas”, e que o direito à democracia e a liberdade estão sendo tirados do povo brasileiro.

“Diante disso, nós, legítimos representantes do povo, não podemos nos calar diante de tantas barbaridades cometidas por esse órgão, que teria o dever, de preservar o processo eleitoral, sem ações que o prejudicassem, e principalmente, tentar calar a boca do povo brasileiro. Desta forma, apresentamos Moção de Repúdio ao Tribunal Superior Eleitoral sobre suas práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro”, conclui Abdala.

O tema, inclusive, chegou a ser tratado rapidamente na sessão da Câmara de anteontem, quando o vereador afirmou ter recebido mensagens afirmando que ele estava apoiando atos antidemocráticos.

Legenda: O vereador Cabo Renato Abdala apresentou na Câmara uma Moção de Repúdio contra o Tribunal Superior Eleitoral

