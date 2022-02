Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas em Votuporanga

Polícia Militar encontrou porções de cocaína e dinheiro com homem de 24 anos no bairro Parque Residencial Santa Amélia.

Um homem de 24 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas no bairro Parque Residencial Santa Amélia, em Votuporanga/SP, na noite desta segunda-feira (21.fev).

De acordo com apurado pela reportagem do Diário de Votuporanga, por volta das 20h30, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando pela Rua Rio Colorado, próximo ao cruzamento com a Travessa Olindo Morettin, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles saindo de uma mata ciliar esboçando aparente nervosismo.

Contudo, quando notaram a presença da viatura tentaram sair do local, mudando seu itinerário, porém, acabaram acompanhados e abordados pelos policiais. O indivíduo que saia da mata foi identificado como L.B.O., conhecido dos meios policiais, sendo que a equipe já havia recebido denúncias anônimas de seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas.

Já o outro rapaz, identificado como R.M.R., de 19 anos, dependente químico em cocaína; contudo, após a abordagem foram localizadas diversas porções da droga, grande quantidade de dinheiro e apetrechos para manipulação dos entorpecentes.

Em seguida, L.B.O., foi preso por tráfico de drogas e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Já R.M.R., foi ouvido e liberado na Delegacia de Polícia.

