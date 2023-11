RECÉM-NASCIDA É ENCONTRADA ABANDONADA AINDA COM CORDÃO UMBILICAL NO INTERIOR DE SP

Um bebê recém-nascido foi socorrido após ser abandonado na varanda de uma casa, durante a madrugada de ontem, quarta-feira (22), em Guapiara, interior de São Paulo. A mãe, de 26 anos, foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, o bebê, do sexo feminino, foi encontrado ainda com o cordão umbilical. A criança nasceu prematura e precisou ser internada no hospital de Capão Bonito (SP).

Após investigações, as equipes localizaram a suspeita. A mulher foi encaminhada ao hospital, onde passou por exame, que constatou que ela teria dado à luz a criança recentemente. A suposta mãe também está internada.

Um boletim de ocorrência por abandono de recém-nascido foi registrado na Delegacia de Guapiara. A Polícia Civil investiga o caso. G1