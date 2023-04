Homem é flagrado com bombas após ameaçar invadir escola

Um indivíduo, de 24 anos, foi detido com bombas na manhã desta segunda-feira, (17/04/2023), depois de ameaçar invadir uma escola estadual de Guapiaçu (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, moradores informaram aos policiais que o suspeito estaria com uma mochila, afirmando que cometeria um atentado em escolas da cidade. Equipes fizeram buscas e encontraram ele no Centro da cidade transportando duas caixas com várias bombas número 1 e 4, além de fogos de artifício.

O rapaz foi detido e levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Ele responderá por falso alarma.

Segundo os policiais, esta já não é a primeira vez que o indivíduo provoca pânico entre moradores e alunos da cidade, com ameaças. Ele já invadiu a mesma escola e ameaçou um funcionário, além de já ter feito várias outras ameaças de ataques, antes mesmo dos atentados em São Paulo e Santa Catarina. Gazeta do Interior