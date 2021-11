Autor de duplo homicídio é condenado a 42 anos e meio de prisão

Após julgamento que durou mais de 15 horas o Tribunal de Júri de Araçatuba condenou Laire Antônio Neves Feltrin a 42 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do casal Clarice Miranda Ribeiro, de 55 anos, e seu marido, o aposentado Egídio Ribeiro, de 56, em outubro de 2014 no bairro Jussara.

Laire foi condenado por ser o autor do duplo homicídio. O mandante do crime, o ex-funcionário público Carlos Alberto Sales, o Carlinhos Roxo, foi condenado a 35 anos de prisão e o homem que levou Laire até o local do crime, Emerson Ferreira de Brito foi condenado a 32 anos em julgamento em 2017 que teve o trânsito em julgado em abril deste ano.

O crime

O crime aconteceu no dia 5 de outubro de 2014 no bairro Jussara. O alvo dos três acusados do duplo homicídio era o filho do casal, ex-genro de Carlinhos Roxo. O rapaz só não morreu porque se escondeu nos fundos da casa no momento do atentado.

De acordo com o processo criminal, o casal foi assassinado dentro de casa por Laire Feltrin, que tentava matar o filho deles, o motorista Fábio Luís Ribeiro, de 26 anos, o qual conseguiu escapar.

A dona de casa Clarice Miranda Ribeiro, de 55 anos, e seu marido, o aposentado Egídio Ribeiro, de 56, morreram sem motivo, após serem surpreendidos na sala pelo atirador, que invadiu a residência atrás de Fábio.

O rapaz se escondeu em um quarto nos fundos, mas o casal recebeu diversos tiros. Atingida no peito e na cabeça, Clarice morreu na sala e Egídio, baleado nas costas, caiu no corredor da casa da família, que fica na rua Aparecido Romano, Jardim Jussara. Segundo a polícia, o atirador fugiu depois que a munição acabou.

Na época, Fábio Ribeiro disse que estava na calçada, na frente de casa, e correu para dentro quando, de uma picape que parou em frente de sua casa, desceu um homem armado e lhe apontou a arma dizendo para não correr. “Fiquei assustado e corri para dentro”, disse Ribeiro na época.

Ele também contou que, escondido no quarto dos fundos, ouviu os disparos contra seus pais. A polícia apurou que o crime teria sido encomendado pelo ex-sogro de Fábio, que estaria revoltado com a relação do genro com a filha. Em uma desavença, Fábio teria causado danos materiais no carro do ex-sogro. Em razão das desavenças ele teria encomendado a morte de Fábio, de acordo com o que consta na denúncia do Ministério Público.

RP1O