Homem é atropelado por composição enquanto caminhava sobre linha férrea

Um homem de 41 anos foi atropelado por um trem em Rio Preto na sexta-feira (18). De acordo com o registro policial, a vítima foi hospitalizada e não corre risco de morte.

Agentes militares foram acionados às 14h15 para atender uma chamada de atropelamento na linha do trem. No local, eles foram informados que uma locomotiva, que estava se dirigindo a Mirassol, atropelou o homem. A causa do acidente e a identidade do condutor da composição ainda estão sendo investigadas.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital de Base, onde está sendo tratado. O local do acidente foi isolado para que a perícia técnica possa realizar seu trabalho e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Preto.