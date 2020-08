Polícia procura pelos sequestradores de médico em Votuporanga

Vítima foi libertada na área rural do município e passa bem. Caso é investigado.

Desde o início da manhã desta quinta-feira (20), policiais militares e civis de Votuporanga/SP e região trabalham para desvendar o sequestro de um médico na área central da cidade.

De acordo com informações, os criminosos, pelo menos três indivíduos, renderam o profissional de saúde José Maria Gonçalves Filho e o levaram como refém seu apartamento, de onde roubaram diversos bens e dinheiro.

Em seguida, os criminosos seguiram com a vítima para o bairro Simonsen, onde abandonaram o médico na área rural do município e fugiram possivelmente no sentido São José do Rio Preto/SP.

A vítima teria conseguido uma carona e voltado para Votuporanga, onde se encontra no seio familiar; apesar da violência psicológica, ele passa bem. A polícia procura pelos bandidos.