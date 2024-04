Médico residente de Fernandópolis é preso por lavagem de dinheiro

Dois médicos e um advogado foram presos suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa do Ceará. As prisões aconteceram nesta segunda-feira (8) em municípios de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. O trabalho faz parte da Operação Extramuros da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE). Um dos médicos foi preso em Garça e o outro em Novo Itacolomi (PR) e ambos são suspeitos de praticarem lavagem de dinheiro para o grupo criminoso cearense. Segundo informações, o médico detido em Garça estava na cidade cumprindo etapa de estudos do curso de Medicina ministrado em Fernandópolis. Já o advogado, também suspeito de envolvimento com a facção criminosa cearense, foi detido em Várzea Grande (Mato Grosso).

Em Garça a prisão foi feita pela Delegacia de Defesa da Mulher, através da equipe da delegada Renata Ono.

A prisão foi realizada pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará), em ação conjunta com as Polícias Civis dos Estados do Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, São Paulo e Pará, com as Ficcos de Pernambuco, Tocantins, Mato Grosso e Paraná.

De acordo com divulgado pela PF o idealizador da organização criminosa foi preso na última sexta-feira, 5, ao tentar obter passaporte em uma delegacia da corporação em um shopping de Fortaleza.

Ainda na semana passada, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do investigado, em um condomínio de alto padrão na região metropolitana de Fortaleza e apreenderam dois veículos. Durante a ação policial, um outro comparsa do líder, um suspeito de 34 anos, foi preso.

Na segunda-feira (8/4), policiais federais apreenderam mais um veículo pertencente ao grupo criminoso, no bairro Edson Queiroz, também em Fortaleza. Além disso, cumpriram dois mandados de busca e apreensão, no município de Brasileia (AC).

No total, a Justiça deferiu 13 mandados de prisão, além de autorizar buscas e apreensões em 44 endereços. Na manhã de terça-feira (9/4), os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliares nas cidades de Fortaleza, Trairão (PA), Rondon (PA), Camocim (CE), Açailândia (MA), Várzea Grande (MT), Fernandópolis (SP), Foz do Iguaçu (PR), Caruaru (PR) e Olinda (PR). (Com informações G1-Ceará – Foto: Ficco-AP/divulgação)