A partir deste sábado (13/8), o Festival Literário de Votuporanga – Fliv chega à 12ª edição cheio de atrações culturais gratuitas. Entre elas, exposições fotográficas e de desenhos vão estar disponíveis para visitação do público durante os nove dias.

Uma das exposições presentes no Fliv será a “Bambas” do fotógrafo Hudson Rodrigues. As imagens fazem parte do Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e expõe de forma direta as situações de alguns negros que vivem em nosso País: o olhar da criança simples, mas de personalidade forte; o semblante da mulher negra cansada de uma vida de luta; os jovens cheios de garra mostrando suas posses com orgulho.

O público também poderá conferir durante o festival a exposição “Votuporanga em Foco: 85 anos”, de Ravel Gimenes. O trabalho é composto por imagens antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando a importância regional de Votuporanga no Noroeste Paulista, destacando o crescimento e desenvolvimento através do tempo. Com objetivo de despertar a memória efetiva dos moradores mais antigos, bem como dar a oportunidade para jovens conhecerem mais profundamente a história do município, dessa forma, divulgando evolução da cidade de Votuporanga ao passar dos anos. O artista Ravel Gimenes destacou a importância do trabalho como uma oportunidade de conhecer o passado para valorizar o presente. “Votuporanga é uma cidade nova, com 85 anos, e precisamos manter viva essa história para preservar a memória do nosso município para as próximas gerações.”

E para quem gosta de desenhos o artista plástico Edgard Andreatta apresenta a exposição “Eu não ando só”, uma séria composta por 18 desenhos que relata a nossa fauna e flora brasileira com personagens femininos e masculinos que constituem esses cenários. Segundo artista os desenhos fazem parte de um sketchbook, uma espécie de caderno de estudo, onde o desenhista planeja seus projetos que depois vão para muros e paredes com a arte de grafite. “A ideia é chegar ao público e levar as artes visuais as pessoas para uma reflexão sobre como estamos tratando nosso planeta e levantando questões sobre a preservação da fauna e flora, criando um diálogo entre artista e espectador”, destacou Edgard.

As exposições vão estar disponíveis durante todo o Festival, do dia 13 ao dia 21 de agosto, no Parque da Cultura, no piso 1 e também no museu que fica no piso 3. A programação completa do Fliv você confere no site: http://www.flivotuporanga.com.br/home/

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.