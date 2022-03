A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga realizará uma agenda cultural na próxima sexta-feira (01/04), com a apresentação do espetáculo “Casa Cheia”, do Coral Canto Livre da Escola Municipal de Artes. O público poderá conferir o espetáculo, que terá a regência de Marcio Zarsi, a partir das 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Com a participação especial dos atores Fábio Zarpelão e Sônia Secco em cena, o espetáculo tem o repertório baseado na Música Popular Brasileira (MPB), narrando a história da parábola cristã do ‘Filho Pródigo’. A encenação dos atores tem o intuito de refletir sobre as oportunidades de caminhos que temos em nossa vida e, ainda, as possibilidades de ir ou de ficar; em alguns momentos os atores também cantam.

Durante o show serão apresentadas ao público 18 canções como ‘Meu mundo e nada mais’, ‘Quando a gente ama’ e ‘Canteiros’, clássicos que atravessam gerações.

Canto Livre

O projeto do coral, que surgiu em 2012 através do programa Bolsa Cultura, é voltado a pessoas com idade acima de 15 anos que desejam cantar, mesmo que não sejam cantores.

O grupo se apresenta duas vezes por ano e já realizou os seguintes espetáculos: Grande Circo Humano (2017), Migrantes e Caixinha de Música (2018), Daqui só se leva o amor (2019) e o mais recente, Casa Cheia (2022).