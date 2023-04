Artesãos comercializarão seus produtos na região central, das 9h às 14h.

A Concha Acústica receberá, novamente, a Feira do Artesanato no sábado (22.abr), das 9h às 14h. Os artesãos comercializarão seus produtos, aproveitando a movimentação da região central da cidade. A feira também já integra o Parque das Artes realizado todo segundo sábado do mês, pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, no Parque da Cultura.

Além de peças para decoração e de utilidades diárias, a feira também conta com acessórios de diversas opções e comidas caseiras, tudo produzido artesanalmente.

Segundo a secretária Janaina Silva, a feira já virou tradição e é uma excelente oportunidade para presentear. “Estamos próximos a uma data muito celebrada que é o Dia das Mães, então, fica o convite para quem quiser escolher o presente. Temos profissionais talentosíssimos que produzem peças exclusivas e maravilhosas”, disse a secretária.