Programação especial de férias do Centro Cultural terá filmes, mostras e oficinas

O tema da primeira semana, entre os dias 07 e 12 de janeiro, será aventura. A programação segue nas semanas seguintes com os temas: água, do dia 14 a 19 de janeiro, com filmes como “Frozen”, “Moana”, “Espanta tubarão”, “Procurando Dory”, “A pequena sereia”, entre outros; magia, de 21 a 26 de janeiro, com produções como toda a saga “Harry Potter”, “Malévola”, “Alice no país das maravilhas, entre outros; finalizando com heróis e vilões, de 27 de janeiro a 02 de fevereiro, com “Vingadores”, “Mulher Maravilha”, “Guardiões da Galáxia”, “Meu Malvado Favorito”, dentre outros.

7 de janeiro

Dando início a programação, na terça-feira (07/01), o público poderá conferir a trilogia “As crônicas de Nárnia”. Às 10h, será exibido o filme “As Crônicas de Nárnia – O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa”, com a classificação 10 anos. A segunda sessão acontece às 14h, com “As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian”, classificação livre. Finalizando, às 17h, com “As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada”, indicado para 10 anos.

8 de janeiro

Na quarta-feira (08/01), serão duas sessões. Às 14h, será exibido “Aventuras de Pi”, classificação 10 anos, em que Pi e sua família decidem ir para o Canadá depois de fechar o zoológico da família. A embarcação deles naufraga, e o jovem sobrevive junto com alguns animais, incluindo um temível tigre de Bengala, com o qual desenvolve uma ligação. O filme teve 11 indicações ao Oscar. Às 17h, “Up – Altas Aventuras”, conta a história de Carl Fredricksen que está prestes a perder a casa em que viveu com sua falecida esposa. Para isso não acontecer, ele enche milhares de balões e os conecta à sua casa, para viajar em direção à América do Sul. Só que ele descobre que Russell, um menino de 8 anos, embarcou junto nesta aventura. Vencedor do Oscar de Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora, com classificação indicativa livre.

9 de janeiro

Para quem gosta das aventuras de Woody, Buzz Lightyear e toda a turma, a programação da quinta-feira (09/01) será uma ótima oportunidade para ir ao cinema. Às 10h, tem “Toy Story – Um Mundo de Aventuras”. Às 14h, a continuação com “Toy Story 2”. Encerrando o dia, às 17h, “Toy Story 3”, todos com classificação indicativa livre.

10 de janeiro

Na sexta-feira (10/11), às 14h, será exibido o filme “Animais Fantásticos e onde Habitam”, com classificação indicativa de 12 anos, que conta a história de um excêntrico magizoologista que carrega uma maleta cheia de animais mágicos coletados durante suas viagens pelo mundo. As criaturas acabam saindo de sua mala em Nova York, e ele precisa usar suas habilidades para capturá-las.

11 de janeiro

Sábado, para curtir em família os filmes exibidos com classificação indicativa livre serão: às 15h30, “Como Treinar o Seu Dragão”. E às 18h, “Como Treinar o Seu Dragão 2”. O filme conta a história de um garoto chamado Soluço, que vive na ilha de Berk, onde os combates entre vikings e dragões é um modo de vida. Soluço é o filho do respeitado viking Stoico, líder da aldeia, porém, diferente de seu pai, ele é visto como uma fonte de problemas. A aventura começa quando Soluço encontra a raça mais poderosa dos dragões, o Fúria da Noite, e continua no segundo filme da saga.

12 de janeiro

Domingo também serão duas sessões com classificação indicativa livre para reunir toda a turma. Às 15h30, “Stuart Little” e às 18h, “Stuart Little 2”. O filme é sobre as aventuras de um simpático ratinho Stuart, que foi adotado pela família Little e mora em Manhattan.

Mostras Temáticas

Nos dias 08 e 10 de janeiro a programação vai incluir dois filmes de mostras temáticas, viabilizado por meio da parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS): “Personalidade Brasileira”, exibida na quarta-feira (08/01), às 10h, com o filme “Torquato Neto – Todas as Horas do Fim”, classificação 12 anos. E “Força Feminina”, exibido na sexta-feira (10/01), às 10h, o filme “Pela Janela”, com classificação indicativa de 10 anos.

A temática ‘Força Feminina’ tem como objetivo mostrar que as mulheres são uma contundente presença transformadora em qualquer ambiente e por meio de histórias de mulheres que entrelaçam as responsabilidades entre trabalho, família e as suas próprias vidas, deixam marcas de afeto e coragem por onde passam.

Já “Personalidade Brasileira” apresenta atores, músicos, artistas e escritores que romperam as barreiras do tempo com seu trabalho e deixaram ou deixam como marca uma representação da identidade cultural de um povo.

Oficinas

Outra opção de entretenimento para as crianças serão as oficinas gratuitas na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, com a educadora Graziella Fuscaldo. A oficina “Colorindo personagens” acontecerá na quarta-feira (08/01), e na sexta-feira (10/01), às 15h; e na quinta-feira (09/01), às 16h.

Já no sábado (11/01), às 17h, a oficina será de “Brinquedos com material reciclável: bilboquê”.