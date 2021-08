Shows de Toni Garrido e Margareth Menezes marcam o fim de semana

Lives-shows com bandas de Votuporanga e mesas de bate-papo com nomes conhecidos, além de oficinas e contação de histórias são as atrações

O fim de semana na 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será recheado de atrações em quase 30 horas de atividades on-line e disponíveis para toda a população. No sábado, (7/8), o show de encerramento do terceiro dia do evento será com Margareth Menezes, a partir das 21h. Já no domingo (8/8), será promovido o bate-papo com a atriz global Fabiana Karla e a última atração do Fliv será o show de Toni Garrido. Além disso, o evento on-line contará com as atividades do Flivinho, com oficinas, mesas de bate-papo, música e arte. Para assistir, basta acessar as redes sociais do festival. Diversas atividades terão a transmissão também da TV Unifev.

Sábado

O sábado no Fliv começa com a oficina “Arte com reciclável”, às 9h, com Delma Larissa e Luciana Braga. Às 9h30, as crianças acompanharão a contação de história “Os piratas e o tesouro perdido”, com a Cia. Entre Aspas. O “Jogo resta um”, com Cristina Okoti, Eliana Pavani, Lígia Rodrigues e Rosicler Dourado será às 10h, mesmo horário em que é promovido o espetáculo com o mágico Giovanni Bright.

Kiara Terra marca presença no Flivinho às 11h com a contação de história “A velha e o colar encantado”. No mesmo horário, a Peste Cia. Urbana de Teatro apresenta o espetáculo “O inventor de sonhos – As fábulas de Leonardo Da Vinci”. O contador de histórias Gigio Mantovani apresenta as “Lendas do folclore brasileiro”, às 12h. Em seguida, às 12h30 e às 13h, a Cia. Entre Aspas contará as histórias “O menino e o mar” e “A cidade alegria e os três palhaços”, compartilhando o horário com a Banda SP 520, às 13h. A Cia. Entre Aspas volta ao palco do Flivinho às 14h com “Os contos de Grimm”. O Grupo Nossa Teoria, composto por músicos de Votuporanga, se apresenta às 14h com um show recheado de influências como Zeca Pagodinho, Exaltasamba, Martinho da Vila e Leci Brandão.

O bate-papo “Palavra: esporte clube poesia” com os poetas convidados Lucas Afonso e Luz Ribeiro será mediado por Rodrigo Ciríaco. Neste encontro, às 15h, os poetas, slammers e atletas da palavra compartilharão suas vivências, reflexões e produções sobre a poesia. No mesmo horário, o professor Reinaldo Cardenuto e o jornalista Lucas Bandos participam da mesa de bate-papo “Por um cinema popular: Leon Hirszman, Política e Resistência”.

“Outros olhares literários” será o tema do bate-papo que homenageará Laerte Coutinho. A conversa com as escritoras Cidinha da Silva e Natália Polesso será mediada por Fernanda Felisberto, às 16h. A proposta é que as convidadas tragam suas opiniões sobre a literatura homoafetiva.

Histórias de primeiríssima infância “Criança feliz” será às 16h30. Já às 17h, a Cia. Ouro Velho apresenta o espetáculo “O novo rei do beleléu”, mesmo horário em que Amadeu Álamo and the Heartbreakers apresenta um show com bastante música autoral do primeiro E.P “Prólogo” e algumas inéditas. Em seguida, às 18h, o Grupo Jeito Nosso sobe ao palco do Fliv.

O criador da CCXP Ivan Costa participa do bate-papo “A cultura pop e a Comic Con” juntamente com Aleph Eichemberg e Marco Prado, às 19h. O show da Banda Musical Zequinha de Abreu será no mesmo horário.

O espetáculo “Entre nós”, com a Cia. dos Pés, será em formato drive-in na Cidade Universitária às 18h30 e às 20h. Os interessados devem retirar o ingresso com 1h de antecedência no local do evento, que terá capacidade para até 50 veículos.

A penúltima atração de sábado, às 20h, será o show de José Cássio Jaber – Trio.

Encerrando o dia, uma das vozes mais potentes da música nacional, a cantora e compositora Margareth Menezes se apresenta no Festival Literário às 21h.

Domingo

Iniciando o último dia do festival, Kiara Terra conta a história “A fabulosa história do leão e seus presentes, às 10h. O bate-papo “O protagonismo do interior paulista no hip hop brasileiro” será às 10h com os artistas convidados Edgard Andreatta, Wanderson Sereni e Emerson Sereni.

A atriz e apresentadora Carla Fioroni no Fliv entrevista os artistas locais Álvaro Rovares, Ticko B-boy, Rodrigo Garcia e Gustavo Rapassi, às 11h. Em seguida, às 12h, o mágico Volckane apresenta o espetáculo “Viagem ao mundo da ilusão”.

A Canevettes Rock’n’Roll Band apresenta um especial Elvis e Cash, às 13h, no palco do Fliv; enquanto acontece a contação de história com a Cia. Polichinelo e Cia. Entre Aspas. Em seguida, às 14h, o cantor João Liossi sobe ao palco.

Também às 14h, os escritores locais irão conversas sobre suas obras com o mediador Reynaldo Damazio. O próximo bate-papo será a mesa da homenageada Elza Soares “Nossos livros são discos”, às 16h, com Fabiana Cozza e Lirinha, com mediação de Fernanda Felisberto.

Já às 15h, a Cia. Ouro Velho apresenta o espetáculo “O lugar de onde se vê”. Laura Moon e os Lunáticos sobe ao palco do Fliv às 17h com músicas nacionais e internacionais. No mesmo horário, a escritora Katia Gonçalves lança o livro “Histórias dentro da história: atos de coragem na Europa nazista”, com a participação do especialista no tema Luiz Nazario e o coordenador José Goldfarb.

O último bate-papo do Festival Literário de Votuporanga será com a atriz global Fabiana Karla que falará sobre “Representação e representatividade para além da telinha”, às 18h, com mediação de Harlen Felix. No mesmo horário, o público poderá conferir o espetáculo “Ao cais do valongo – quanto vale a carne negra?”.

A cantora Sarah Celi, que já fez shows pela Europa e passou pelos programas Máquina da Fama e The Voice Brasil 2020, se apresenta às 19h.

A última atividade da 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será o show de encerramento com o cantor e compositor Toni Garrido.