Encontro contará com a presença da Profa. Dra. Everilda Brandão; evento, aberto à comunidade, será transmitido pelo YouTube (Unifev Votuporanga)

O curso de Direito da UNIFEV realizará, na próxima quinta-feira (dia 6), às 19h30, um encontro on-line aberto à comunidade e aos alunos da graduação. O bate-papo, transmitido ao vivo pelo YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga), trará a temática Impactos dos bens digitais no Direito Civil.

O encontro contará com a participação especial da Profa. Dra. Everilda Brandão e será mediado pela docente do curso Profa. Dra. Danielle Portugal De Biazi. Everilda é advogada, professora doutora em Direito Civil e professora de Direito Civil e Direito Ambiental.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. André Luís Herrera, a palestra proporcionará aos universitários uma grande troca de conhecimentos sobre a área. “Nosso objetivo é que os estudantes continuem engajados e sempre buscando ainda mais conhecimento”, disse.

Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da UNIFEV (www.youtube.com/user/UnifevVotu) e ativar as notificações.