Secretaria da Cultura e Turismo realiza “Mostra Babenco” neste sábado

Haverá exibição do filme “Carandiru” e também debates; inscrições são gratuitas

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Pontos Mis, realiza neste sábado (22/5) a “Mostra Babenco”, que conta com exibição de filmes do cineasta Hector Babenco e debates ao vivo no canal do MIS (Museu da Imagem e do Som) no YouTube. Nesta semana será exibido e discutido o filme “Carandiru”.

A “Mostra Babenco” vem apresentando obras de um dos mais importantes cineastas do Brasil desde o dia 15 e segue até o dia 29 deste mês, sempre aos sábados como forma de homenagem no ano que o cineasta completaria 75 anos. A Mostra acontece em parceria com a Spcine Play e a HB Filmes.

De modo gratuito, os interessados podem participar por meio de duas etapas. Primeiramente devem se inscrever para assistir ao filme, que ficará disponível durante dois dias, a partir das 11h do dia 20 de maio até o dia 22 pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckKUT5N3VrLnYYXDVvK0HhloL4gE8Othte5ZUBhgMPKhfG-A/closedform; e a segunda, é o bate-papo, com interpretação em libras e ao vivo a partir das 18h, no sábado (22/5), pelo link https://www.youtube.com/user/missaopaulo .

O bate-papo conta com a participação de membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar curiosidades da produção. Nessa edição, participarão o autor do livro que originou o filme em 2003, Dráuzio Varela, que também é médico e cientista, Keila Pereira, cineclubista da Spcine, e a roteirista e diretora Giuliana Monteiro, quem fará a mediação.

#MISEMCASA

A campanha #MISemCASA traz conteúdos em diferentes formatos em todas as plataformas digitais do MIS. A ação acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por conta da orientação do Centro de Contingência do Covid-19 – que determinou que os equipamentos culturais do Governo do Estado de São Paulo tenham seu funcionamento suspenso temporariamente. Conheça a ação #culturaemcasa: cultura.sp.gov.br/culturaemcasa/.