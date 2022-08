Fliv começa neste sábado com show de Maria Rita

A programação segue até dia 21 de agosto com atrações para todas as idades e acesso gratuito

A noite desse sábado (13/8) marca o início da 12ª edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv. O evento, que já é tradição, retorna esse ano no modelo presencial e apresenta mais de 400 atrações durante nove dias totalmente gratuitas.

Na primeira noite de Fliv, o público poderá conferir o show de Maria Rita, uma das maiores e mais premiadas vozes da música brasileira, após a abertura oficial às 20h30. Na mesma noite tem a apresentação de Viktor Huggo, artista votuporanguense que vai apresentar músicas do pop e funk. Apresentação também da atriz Lu Vespa e José Cássio Jaber, que vão dramatizar poemas retirados da obra de Hilda Hilst. E para encerrar a noite com muita animação, o público vai curtir as músicas da Banda Pano pra Manga que apresenta grandes clássicos da MPB.

Domingo

Já no domingo (14/8), a programação do Fliv começa a partir das 9 horas com atrações para todas as idades. Para as crianças tem contação de história, oficina de música, de criação de fantoche, apresentação de filmes infantis e o espetáculo de música infantil Trupe Trupé, às 18h, para toda a família. Para os adolescentes e jovens a dica é a oficina de ritbox, de dança contemporânea, acrobacia de solo, oficina de origami, de fitdance, poping, percussão de maracatu e a Baladinha Literária, um espaço pensado juntamente para os jovens curtirem música eletrônica.

Ainda no domingo, no palco principal, tem show de Sophia Ardessore, a jovem cantora interpreta canções do samba-jazz. E quem encerra a noite é a dupla de Votuporanga Luckas & Thiago, com uma seleção de sucessos do rock e pop-rock dos anos 80, 90 e 2000.

Segunda-feira

Na segunda-feira (15/8), o Festival continua cheio de programação especial. Para as crianças a Estação Flivinho é o espaço certo para muita diversão e cultura. Os pequeninos vão poder acompanhar apresentações teatrais, curtir um passeio de trenzinho pelo Parque da Cultura, assistir filmes, participar de oficinas de musicalização, de macinha caseira, contação de história e muito mais. Para o público mais jovem tem aulas de breaking, hip hop, ritbox, oficina de realidade virtual.

Daniel Munduruku

Para os apaixonados por literatura, o Fliv traz na segunda-feira um bate-papo com os autores Daniel Munduruku, homenageado do Fliv, e a autora mirim Clara Dunand.

O Fliv também vai contar com espaços para compra, troca e doação de livros, além de exposições permanentes de fotografia e desenhos. Quem curte música, vai poder aproveitar durante a noite o show “Música de Bolso” do cantor e compositor André Gandolfo e ainda a apresentação de Rafael Anoni, que fará um show acústico com covers de bandas como CPM22, Link Park e Charlie Brown Jr.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo, sob o suporte da Amigos da Arte, promoção da TV TEM, patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel e Senac. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.