Palco da Concha Acústica receberá shows de samba, axé e sertanejo para fechar as apresentações de fim de ano

Artistas locais encerram programação de fim de ano na Concha nos dias 29 e 30

Para encerrar a programação cultural de fim de ano, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá, nas noites de 29 e 30 de dezembro, apresentações de artistas locais com repertórios entre samba, axé e sertanejo. Os shows terão início às 20h no palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

A primeira atração, no dia 29, será Os Partideiros. O grupo existe desde 1977 e tem em seu repertório musical o samba raiz, da velha guarda brasileira, que serviu de base para grandes nomes da música popular brasileira. Em seguida, sobem ao palco a dupla de viola caipira Jhenifer Thomaz e Pedro Abrante, que apresentam o “Moda de Viola”, com repertório repleto de sertanejo raiz através de pagodes de viola e canções como Meu Pai, Índia, Pai João e Paixão Desenfreada, dentre outras. E, para encerrar a primeira noite, a dupla Luckas e Thiago fará um resgate de canções que marcaram época nas vozes de artistas renomados no estilo sertanejo clássico no show “Memórias”.

A segunda noite terá quatro atrações, sendo a primeira, a dupla Bruno e Humberto, que lançou seu primeiro DVD no último dia 10 de dezembro, no Assary Clube de Campo, que traz como título a música “20 reais de Marília Mendonça” como também “Só o amor e eu”, com participação da dupla Mato Grosso e Mathias. Na sequência, Wesley e Gustavo, que também estão com DVD novo, composto de oito músicas inéditas e uma regravação, resgatam com toda energia a trajetória com trabalhos inéditos e autorais acompanhado e elaborado pelos produtores Wesley Martin e Thiago Tridapalli.

A penúltima atração será Markinho Sema, que começou sua carreira na música cantando em bandas de baile e depois foi para Salvador-BA, conhecer, estudar e se aprofundar na música baiana. Ficou 14 anos no grupo Jeito Nosso e, em 2015, partiu para carreira solo com repertório composto por axé music, arrocha e do pagode baiano.

Rodrigo Olih encerra a programação com repertório sertanejo. Nascido e criado em Votuporanga, o cantor tem 32 anos e é músico há 14 anos. Já participou de duplas sertanejas, bandas e está há 8 anos em carreira solo.

“Vamos encerrar esse ano de 2021 valorizando o que nossa cidade tem de melhor no cenário cultural. Abrimos espaços para nossos artistas se apresentarem na Concha Acústica e oferecemos oportunidade para que população prestigie apresentações de qualidade sem custo algum com a intenção de comemorarmos o encerramento de um ciclo e com a esperança de que o próximo ano seja ainda melhor”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.