Secretária de Cultura e Turismo abre inscrições para 13ª Mostra de Teatro Deco D’Antônio

Inscrições gratuitas devem ser feitas por e-mail até o dia 18 de agosto

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas, até o dia 18 de agosto, para projetos no segmento Artes Cênicas, na categoria Espetáculo Teatral, para compor a programação da 13ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, que será realizada de 12 a 27 de outubro.

Para esta modalidade são aceitos espetáculos teatrais de no mínimo 35 minutos, não podendo ser stand up comedy e contação de histórias, para apresentações no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” ou locais alternativos.

Poderão habilitar-se para participar artistas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas e físicas (com representação), grupos de teatro do município de Votuporanga, sendo permitida a participação no elenco de atores/atrizes de outras localidades, no percentual máximo de 30% da composição do grupo para a referida Mostra. Todos os integrantes do grupo deverão apresentar comprovante de residência de pelo

menos dois anos no município e comprovante de endereço atual, exceto os 30% de fora.

Todos os artistas de Votuporanga deverão ter cadastro artístico atualizado junto à

Secretaria de Cultura e Turismo, exceto os 30% de fora (caso houver), por meio do link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/11/cadastro-de-artistas/ .

A documentação da inscrição está disponível através do link:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/1/13-mostra-de-teatro-decod039antonio/ .Vale ressaltar que as inscrições para a 13ª Mostra de Teatro “Deco D´Antônio” de Votuporanga são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 18 de agosto de 2024, exclusivamente em formato PDF na ordem de anexos em documento único, exceto as fotos, pelo e-mail: [email protected] . Assunto do e-mail: Mostra de Teatro, nome do projeto e o nome do proponente.

Para mais informações, o telefone para contato é o (17)3405-9670.

Quem foi Deco D’Antônio

Emannuel Tadeu Camargo D’Antonio, mais conhecido como Deco D’Antônio, nasceu em Valparaíso/SP e mudou-se para Votuporanga aos 9 anos onde permaneceu até 19 anos, estudou e morou em Bauru e seguiu seu caminho para São Paulo onde mantinha uma oficina de Arte, produzindo cenários para teatro, decorações de festas para famílias nobres, alegorias de escolas de samba, vitrines, painéis e telas. Trabalhava como ator e também dirigia peças teatrais.

Retornou a Votuporanga em 1996 e assumiu a direção da Cia. Paulista de Anarquia e Arte “Das Tipas ao Coração” e com ela a montagem da peça Contos e Causos. No início de 2001 passou a lecionar como professor de teatro, se afastando por motivos de saúde pouco tempo depois até que faleceu em outubro daquele ano. Em suas obras de arte produzida na cidade, era notória preocupação em reutilizar materiais, tais quais como madeira, papéis, garrafas plásticas, entre outros. O público pode apreciar alguns trabalhos do artista que estão expostos no Museu Municipal Edward Coruripe Costa, localizado no Parque da Cultura.