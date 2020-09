Nesta semana, nos dias 03 e 05 de setembro, será exibido às 16h, o filme nacional “Café com Canela”, em parceria com a distribuidora Rosza, pelo canal do MIS no Youtube. A ação integra o #MISemCASA, programação digital do Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.