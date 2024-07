Julho das Pretas: Coletivo Casa da Mãe Joana celebra mulheres negras de Votuporanga com o Prêmio Tereza de Benguela

O evento será realizado no dia 26 de julho, no Cinema Cultural do Parque da Cultura, inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico

Em comemoração ao “Julho das Pretas” e ao Dia Internacional da Mulher Negra

Latino-americana e Caribenha, o Coletivo Casa da Mãe Joana realizará a primeira

edição do Prêmio Tereza de Benguela. O evento acontece no dia 26 de julho de

2024, das 19h às 22h, no Cinema do CIT – Centro de Informações Turísticas “Marão

Abdo Alfagali” (Parque da Cultura), em Votuporanga-SP.

O Prêmio Tereza de Benguela tem como objetivo enaltecer e reconhecer mulheres

negras que se destacam na comunidade através de ações, projetos e atuação

profissional, política e social. O nome do prêmio é uma homenagem à histórica líder

quilombola Tereza de Benguela, que liderou o Quilombo do Quariterê no século

XVIII, resistindo à escravização e lutando pela liberdade de seu povo.

As inscrições e indicações para o prêmio estão abertas até o dia 16 de julho, e

podem ser feitas por meio do formulário disponível aqui. As cinco finalistas serão

anunciadas no dia 22 de julho, e as três vencedoras serão premiadas durante o

evento.

A programação do evento inclui uma intervenção artística com Esmeraldina Reis,

um bate-papo sobre “A Mulher Negra no Cenário Político” mediado por Anna Anjos

e Nadya Martins, seguido da entrega dos prêmios e encerramento com uma

apresentação musical da cantora Geovana Sobral.

Coletivo Casa da Mãe Joana

O Coletivo Casa da Mãe Joana é um espaço de resistência e aquilombamento que

promove ações e políticas voltadas para a comunidade negra e outras minorias em

Votuporanga. Com uma presença significativa no município, o coletivo realiza

eventos que reforçam a luta pela igualdade, empoderamento e justiça social.

Julho das Pretas

O Julho das Pretas, criado em 2013 pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, é uma

mobilização anual que destaca a luta das mulheres negras contra a desigualdade

de gênero e raça. Em sua 12ª edição, o tema “Mulheres Negras em Marcha por

Reparação e Bem Viver” impulsiona a agenda de ações e atividades em 23 estados

brasileiros e no Distrito Federal, além de países como Uruguai e Argentina. Este

ano, são 533 atividades realizadas por mais de 250 entidades, refletindo a força e

organização do Movimento de Mulheres Negras na busca por justiça e igualdade. A

ação culminará na 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras em novembro de 2025,

que espera reunir 1 milhão de mulheres em Brasília, reforçando a luta por reparação

e bem viver.

Serviço

Evento: Prêmio Tereza de Benguela

Data: 26 de julho de 2024, das 19h às 22h

Local: Cinema do Parque da Cultura, Votuporanga-SP

Inscrições e Indicações: Até 16 de julho, pelo formulário

Divulgação das Finalistas: 22 de julho

Contato: (17) 9 98126-3653