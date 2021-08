Biblioteca Municipal “Castro Alves” amplia atendimento presencial

Sala de estudos e de uso de computadores estão disponíveis respeitando limites de capacidade e protocolos de segurança

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga informa que a Biblioteca Municipal “Castro Alves” ampliará o horário de funcionamento com atendimento presencial das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira para cadastros, empréstimos e devoluções de livros.

Além do horário estendido para utilização do acervo literário, haverá também o retorno para utilização da sala de estudos, com limite máximo de capacidade para cinco pessoas e da sala de computadores para pesquisas, para até oito pessoas. Mesmo com a retomada presencial, o espaço continuará a seguir rigorosamente todas as medidas preventivas à Covid-19, com o distanciamento, disponibilização de álcool em gel e uso de máscara facial.

A biblioteca é anexa ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112, no Parque da Cultura. Para informações o telefone é o (17) 3405-9670.