Cultura On-line realiza primeira apresentação de outubro neste final de semana

Evento terá atrações musicais e de dança; exibição será pelas redes sociais a partir das 13h

Chegou outubro e, logo no primeiro final de semana, o Cultura On-line chega, chegando com atrações musicais e também com coreografias hollywoodianas que serão apresentadas nas redes sociais da Prefeitura a partir das 13h no sábado (02/10) e domingo (03/10). No palco do evento da Secretaria da Cultura e Turismo, a apresentação que será de Fernando Caetano, terá a participação de artistas convidados e também contemplados pelo Projeto ‘Juntos Pela Cultura Votuporanga’.

No sábado, Monahra Negrini, a partir das 13h, irá apresentar seu show acústico, que foi contemplado pelo Projeto ‘Juntos Pela Cultura’. O repertório da cantora e compositora traz o melhor da MPB, Pop e Rock nacional e internacional. Em seguida, às 14h, o Studio de Dança Mariana Maricato entra em cena com a primeira parte do espetáculo apresentado em 2015, “Hollywood”, repleto de coreografias de solo e balé aéreo e belíssimos figurinos inspirados no tema do cinema americano.

A abertura dominical será com Victor Renesto, também contemplado pelo projeto da Secretaria da Cultura e Turismo, que irá apresentar no comando da Banda SP520, o show “O Rock Não Pode Parar”, com canções de Rock nacional e internacional, além de repertório autoral. Às 14h, o Studio de Dança Mariana Maricato finaliza as apresentações com a parte 2 do espetáculo “Hollywood”.

Programação

Entre as atrações principais nos dois dias, serão apresentadas reexibições de músicas do cantor Antônio Freitas, com repertório Pop/Rock, no sábado e, no domingo, será a vez do cantor Ande Miranda soltar a voz em canções do Rock nacional dos anos 80 e 90, além de versões acústicas de suas próprias composições.