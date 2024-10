Evento foi realizado no último sábado (28) em 4 pontos da Cidade Universitária e contou com uma programação diversificada

O Colégio Unifev realizou no último sábado (28), a tradicional Festa da Família. O evento foi dividido em 4 ambientes: pátio da escola (primeiros anos), quadra poliesportiva “Prof. Me. Paulo Stipp” (segundos e terceiros anos), complexo poliesportivo (quartos e quintos anos) e o quiosque da Cidade Universitária (alunos da educação infantil).

A festividade, que reuniu pais e familiares dos estudantes, começou com uma linda apresentação musical de todas as crianças na entrada da escola, emocionando a todos os presentes. Após essa abertura, cada aluno junto aos seus familiares se direcionou ao seu espaço de atividades.

Os participantes brincaram de cobra-cega, lencinho branco, corrida do saco, dança das cadeiras, coelhinho sai da toca, vôlei com TNT, beach tennis, arremesso de basquete, pega-pega, e muitas outras brincadeiras. Além disso, o Colégio também serviu pipoca feita na hora, gratuitamente, e os papais também trouxeram guloseimas para finalizar a festa com um delicioso piquenique nos espaços de convivência da Cidade Universitária.

“É com essa união, esse bom relacionamento entre família e escola que as crianças se desenvolvem saudavelmente. Eles aprendem quando eles têm um ambiente familiar propício. Essa união, essa festa, é maravilhosa, porque nós conseguimos trazer a família para dentro da escola e solidificamos essa parceria”, disse a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

A Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba, coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (primeiros aos quintos) também participou da celebração e falou da importância da união família e escola. “Quando temos um evento assim, nós propiciamos um maior contato e isso é muito saudável principalmente para as nossas crianças, que estão em fase de desenvolvimento.”, finalizou.