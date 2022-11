Educadora votuporanguense aborda sobre engajamento familiar em pronunciamento na Câmara Municipal

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 7, os vereadores e o público em geral puderam acompanhar sobre um importante tema: engajamento familiar na vida escolar de seus filhos.

A palestra foi ministrada pela educadora votuporanguense Natiele Gama Graciano, que, durante 20 minutos, utilizou o tempo de Tribuna Livre para discorrer sobre o tema Engajamento Familiar na Educação.

A profissional da Educação apresentou posicionamentos sobre a importância dos pais estarem comprometidos com a vida escolar das crianças e jovens.

Para Natiele, “o fator mais decisivo para o bom desenvolvimento de um aluno na sua vida escolar, teremos como resposta a família. É o fator mais importante na vida acadêmica de uma criança ou adolescente”.

Como professora e conselheira familiar, Natiele ressalta que trabalha com esse tema há muitos anos, e diz ser totalmente favorável a prática desta metodologia na rede pública de ensino.

“Durante a pandemia, me aprofundei neste assunto, e fiz parte do curso Engajamento Familiar na Educação. Já são 50 anos de pesquisas, histórias e apontamentos acerca da importância e do comprometimento da família com a escola para o sucesso do avanço escolar desses alunos”, ressaltou.

A educadora aponta que Votuporanga pode avançar no campo da educação se colocar em prática essa metodologia envolvendo cada vez mais a família na educação de seus filhos.

Após o seu pronunciamento, a educadora respondeu às perguntas dos vereadores e ainda recebeu elogios pela forma como desenvolveu sua palestra e pregou a necessidade de se implantar esse novo método escolar.