Pânico total, diz passageira de avião em que estava deputado Fausto Pinato

O voo 4270 da Azul LA que saiu de Campinas (SP) na tarde desta quinta-feira (26) com destino a Rio Preto (SP) desviou a rota para Ribeirão Preto (SP) depois que o piloto e a torre de comando não confirmaram o total travamento do trem de pouso. A aeronave já estava em processo de aterrissagem, quando houve a pane.

A empresária Lizzi Ruiz compartilhou nas fedes sociais os momentos de pânico. “A tripulação começou a dar instruções para uma aterrissagem de emergência, foram momentos muito difíceis”, completou.

O deputado federal Fausto Pinato (PP) estava no voo e gravou o momento da aterrissagem e o alívio dos passageiros. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

“Hoje, graças a Deus e aos bons pilotos da aeronave que estávamos com destino a São José do Rio Preto, conseguimos pousar com toda segurança no aeroporto de Ribeirão Preto”, disse o deputado.

A aeronave modelo ATR-72 deixou o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 14h20 e tinha previsão de chegar ao Aeroporto Estadual de Rio Preto às 15h30. Antes de desviar a rota para Ribeirão Preto, a aeronave voou por quase uma hora aos arredores de Rio Preto para gastar combustível e, assim, tentar fazer um pouco forçado com mais segurança. O desvio para o aeroporto de Ribeirão foi o mais indicado, já que a pista de pouso é bem maior que a do aeroporto de Rio Preto.

Felizmente, ao passar pelo aeroporto de Ribeirão, a torre de controle pediu uma passagem baixa da aeronave para checar visualmente o trem de pouso. A luz acendeu e a aterrissagem foi feita. Ao todo, 69 passageiros estavam a bordo do avião desembarcaram com segurança em Ribeirão Preto. O restante do trajeto foi feito em ônibus fretado pela Azul.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas informou que todos os clientes e tripulantes receberam os atendimentos necessários pela equipe da companhia no local e foram reacomodados para São José do Rio Preto por via terrestre.

“A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, diz o comunicado.