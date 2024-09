Votuporanga e região enfrentam seca extrema; sem previsão de chuva

Após a última mudança no tempo, na semana passada, o clima desértico voltou a assolar Votuporanga e região. E não há previsão de chuva para os próximos 20 dias.

Após a recente mudança climática da semana passada, Votuporanga e suas proximidades estão novamente sob um clima desértico. Infelizmente, não há previsão de chuvas para os próximos 20 dias.

Até o início de outubro, as altas temperaturas devem persistir, com máximas superando a média histórica e chegando a 41 °C. Mesmo as mínimas permanecerão elevadas, acima de 24 °C, o que contribui para a deterioração da qualidade do ar. A umidade relativa deve ficar abaixo de 20%, nível que representa riscos à saúde.

Especialistas recomendam que a população intensifique a hidratação, evite a exposição direta ao sol e redobre os cuidados com possíveis focos de incêndio.