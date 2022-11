Protestos em rodovia causam desabastecimento em postos de combustíveis de Votuporanga

Manifestação nacional ocorre desde domingo (30), após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições. Diretor de posto diz que, após normalizada a distribuição, prazo de regularização do fornecimento na cidade é de dois dias.

Nesta terça-feira (1º.nov), um dia após o início do fechamento da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo do Auto Posto Trevão, em Votuporanga/SP, e cerca de 40 horas após o início das manifestações em ao menos 21 estados do país, município do noroeste paulista começa a sofrer com a falta de combustíveis.

Ainda pela manhã, filas foram registradas em postos votuporanguenses, onde os motoristas esperaram um pouco mais para abastecer. No final da tarde, alguns postos já não tinham etanol e gasolina.

Ao Diário de Votuporanga, o diretor do posto Trevão, Tadeu Honorio, explicou que dificuldade dos estoques dos aditivos é em decorrência aos bloqueios em rodovias estaduais e federais no estado e em outras unidades da federação. Salientando que os caminhões, que normalmente abastecem Votuporanga estão parados em bloqueios da região, como São José do Rio Preto, Jales e Santa Fé do Sul.

O gestor afirmou ainda que o prazo para regularização na distribuição é de até dois dias após a liberação das rodovias, uma vez que, quando cessado os bloqueios, haverá um ‘congestionamento’ de caminhões nas distribuidoras.

Outros setores também foram afetados na região, como empresas de transporte intermunicipal e interestadual que comunicaram que o cancelamento das viagens foi necessário e passagens adquiridas pelos clientes poderão ser usadas em datas posteriores.

Os bloqueios podem afetar também a oferta de produtos dos supermercados, segundo José Luis Sanches, diretor regional da Associação Paulista de Supermercados (APAS). “Trabalhamos com estoques de uma semana. Se essa paralisação durar mais um pouco, não vamos ter todos os produtos para os consumidores”, explicou.

Bloqueio

Apesar da determinação do governador Rodrigo Garcia, na manhã desta terça-feira, para que às forças de segurança do Estado de São Paulo que atuem no desbloqueio de rodovias em todo estado, no Km 522 da Rodovia Euclides da Cunha o grupo segue com o bloqueio normalmente.

Movimentação é acompanhada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

No local, ao Diário de Votuporanga, manifestantes que faziam um churrasco, afirmaram que estão liberando veículos de passeio, motocicletas, ambulâncias e até caminhões, caso queira seguir viagem. Diário de Votuporanga