Feriado Corpus Christi: o que abre e fecha no expediente da Prefeitura de Votuporanga

Serviços de emergência continuarão funcionando normalmente; atendimento ao público retornará na segunda-feira, dia 12 de junho

Em virtude do feriado de Corpus Christi Dia, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta na próxima quinta-feira (8/6), feriado e, na sexta-feira (9/6), ponto facultativo. O expediente administrativo será retomado na segunda-feira (12/6), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Os serviços de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente. Entre eles a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) e o hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), a Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT) estarão fechados. O Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas a partir do sábado (10/6).

Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias (quinta, sexta, sábado e domingo), das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará nos quatro dias e reabrirá na segunda-feira (12/6) às 8h.

A coleta de lixo comum e seletiva segue normalmente. A varrição de ruas será realizada na sexta e no sábado, com suspensão apenas na quinta e no domingo.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente, todos os dias, das 7h às 19h.