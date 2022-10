Quem primeiro viu o cão boiando na calha do Rio Preto, foi uma dupla de PMs que realizavam patrulhamento pelas imediações. Ao perceber a movimentação deles, na tentativa de tirar o animal das águas, dois guardas municipais da base fixa resolveram ajudar.

Com uso de uma corda fornecida pela Guarda, o cão foi resgatado. A preocupação era com o risco do animal se afogar porque o nível das águas era bem alto e a correnteza estava muito forte.