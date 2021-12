Passaporte da vacinação passará a ser exigido em Olímpia

O Distrito Turístico de Olímpia espera receber, durante a alta temporada, agora em dezembro, cerca 350 mil visitantes, e pensando na segurança dos turistas, e claro da população, o prefeito Fernando Cunha (PSD) decretou que seja obrigatório para a entrada em hotéis, parques e eventos a apresentação do passaporte de vacinação (duas dose para adultos e menores ao menos um dose), ou teste de covid negativo realizado nas últimas 48 horas.

A medida, regulamentada, começa a vigorar em 10 de dezembro de 2021. Segundo a legislação, para comprovação serão aceitos os cartões físicos de vacinação ou comprovantes digitais emitidos por órgãos oficiais, como a plataforma do Governo Federal – ConectSUS. Em caso de não atestar a vacinação, será aceita ainda a testagem de Covid-19, tipo rápido IGM/IGG ou tipo SWAB, com pesquisa de antígeno ou RT-PCR, com resultado negativo dentro do prazo máximo de 48 horas de validade.

A iniciativa levou em consideração a necessidade de adoção de estratégias e protocolos essenciais para evitar novas cepas e a transmissibilidade da Covid-19, diante do avanço da vacinação e da flexibilização das atividades econômicas, serviços e eventos. As regras chegam ainda para somar ao quadro epidemiológico de constante redução dos índices da Covid em Olímpia que, em novembro, registrou menos de um caso por dia e está há quase 50 dias sem novos óbitos, sendo o melhor cenário desde abril de 2020.

“O passaporte da vacinação é muito mais do que apenas uma medida, é o incentivo de algo que já sabemos, cientificamente, que dá certo: a vacina. São quase dois anos de impacto econômico e vidas perdidas e, agora que temos um cenário de redução do contágio e chegou o momento de retornarmos à normalidade, queremos que seja um processo gradual e seguro, não só para quem visita Olímpia, mas também para os olimpienses. Grande parte da população vacinável está com o esquema vacinal completo e comprovar a imunização é um gesto simples e de grande demonstração de responsabilidade social e coletiva”, afirmou o prefeito Fernando Cunha.

O retorno do funcionamento das atividades e serviços turísticos no município foi realizado de forma gradativa com liberação de 30%, 40%, 60% e 80% da capacidade, e desde de setembro, foi autorizada a operação de 100%. As pesquisas da secretaria de Turismo mostram que o município já recebeu mais de 2 milhões de turistas, neste ano, com destaque para o mês de julho, com fluxo mensal de 500 mil visitantes entre hospedados e day use. A visitação nos últimos três meses também tem sido positiva, com média de 300 mil visitantes por mês.