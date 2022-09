Evento sediado no Complexo Poliesportivo contou com uma programação especial elaborada pela escola

Na manhã do último sábado (dia 24), o Colégio Unifev recepcionou centenas de familiares dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I para participarem do Dia da Família. O evento, sediado na quadra do Complexo Poliesportivo, contou com uma programação especial elaborada pela equipe pedagógica da escola.



As boas-vindas aos convidados foram dadas pela diretora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni. Em seguida, as psicólogas Júlia Flávia Zangrando e Melina Rodrigues dos Santos Hercos, conversaram sobre a importância da participação familiar no ambiente escolar.



“A integração entre os pais e a escola é essencial para o desenvolvimento da criança, além de aproximar os pais do universo diário dos filhos. Nosso objetivo é fazer com que cada passo da formação escolar seja compartilhado com a família”, explicou a diretora.



Entre as atividades propostas, os convidados prestigiaram o espetáculo “O Circo”, da Cia Entre Aspas, seguido por uma aula comandada pelos professores de Educação Física. Na sequência, as famílias aproveitaram o final do evento ao ar livre, soltando pipas e com um piquenique pelo campus.