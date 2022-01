Vereador Jura pede contratação de novas vagas de UTIs para Santa Casa de Votuporanga

Em razão do agravamento da contaminação pela COVID 19 em função do relaxamento da população nos cuidados para evitar a transmissão, intensificada pelas festas natalinas e de passagem de ano, o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) encaminhou nesta sexta-feira, ofício ao prefeito Jorge Seba para que, na maior brevidade possível possa contratar novas vagas de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Jura alerta que, além da Covid 19, tem também o surgimento e expansão rápida das gripes com muitas variantes, provocando colapso no sistema de saúde do município.

O vereador destaca que tem acompanhado apreensivo a superlotação nas Unidades de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Mini Hospital do bairro Pozzobon em Votuporanga. “Até o momento não foi autorizado pelos órgãos de saúde superior a liberação de UTIs a serem instaladas na Santa Casa de Votuporanga, ficando os pacientes com necessidades de UTIs à mercê da CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, que quando conseguem vagas, são em outros municípios, trazendo grande transtorno aos pacientes e familiares, em função da distância, sem contar que esses procedimentos tem alto valor para o erário público”, justificou.

Diante deste quadro, o vereador pediu o apoio do prefeito para que interceda junto ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado estadual Carlão Pignatari, através do Governo do Estado, visando a possibilidade de que a Prefeitura de Votuporanga contrate às suas expensas vagas de UTIs da Santa Casa, até que a Secretaria Estadual da Saúde se sensibilize e abre as vagas necessárias para atender a demanda da população regional.