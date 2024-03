Entre 2022 e 2024, Prefeitura de Votuporanga concede reajuste salarial de 26% aos servidores municipais

Reajuste do cartão alimentação no período de 2022 e 2024 foi de 41,23%

A Câmara de Votuporanga aprovou durante a última sessão, realizada na segunda-feira (18/3), o projeto de reajuste salarial e do cartão alimentação dos servidores públicos municipais. Para este ano, o reajuste ficou em 4% nos vencimentos salariais e 10,23% no cartão alimentação, que passará a ser de R$485,00. No acumulado de 2022 a 2024, a Prefeitura concedeu um total de 26% de reajuste salarial e 41,23% no cartão alimentação, índices acima da inflação do período.

Outra conquista histórica para a categoria foi a inclusão do cartão alimentação no Estatuto do Servidor, garantindo que o benefício exista de forma perene. “Desta maneira, asseguramos esse direito da categoria, independente do gestor municipal. O projeto já foi enviado para a Câmara e deve ser votado nas próximas sessões”, explicou o prefeito Jorge Seba.

“Vale ressaltar que a Administração mantém um diálogo sempre presente com o Sindicato dos Servidores Municipais e Poder Legislativo, permitindo que todos sejam ouvidos e que as melhorias sejam observadas pelos servidores”, finalizou o prefeito.