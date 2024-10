Conecta Votuporanga: aplicativo da Prefeitura agora conta com agendamento de consultas veterinárias e castrações

Serviços que antes eram solicitados apenas presencialmente agora estão disponíveis de forma on-line e na palma da mão, qualquer dia e horário



O aplicativo da Prefeitura, Conecta Votuporanga, que já contava com a função Adote um Pet, agora passa a integrar também outras novidades relacionadas ao assunto. A partir desta semana, a plataforma disponibiliza o módulo Espaço Pet, passando a oferecer os serviços de agendamento de consultas e exames na Clínica Veterinária Municipal “Daniele Soler da Silva” (Clínica Meu Pet) e agendamento de castrações gratuitas para cães e gatos.



O serviço, que até então era prestado apenas presencialmente em horário de expediente da Clínica Meu Pet, agora pode ser realizado em qualquer dia e horário, de forma on-line e na palma da mão. Para solicitar o atendimento, o munícipe precisa, antes de tudo, preencher o formulário socioeconômico, aguardar a confirmação que será enviada no e-mail cadastrado e, com a aprovação do cadastro, será liberada a função de agendamento. Por fim, a confirmação do agendamento também será enviada por e-mail.



A Clínica foi implantada com o intuito de promover a assistência gratuita à saúde animal de cães e gatos cujos tutores comprovem residência em Votuporanga e se enquadrem em critérios de baixa renda, ou seja, aqueles participantes de programas sociais estabelecidos e mantidos pelo governo federal, conforme requisitos definidos em lei.



Castração

Outra novidade que também está disponível no aplicativo Conecta Votuporanga é o agendamento de castração gratuita para cães e gatos. Para realizar o procedimento, os animais precisam ter cinco meses de idade ou mais, os cães e gatos fêmeas não podem estar no cio, gestantes ou amamentando no dia da cirurgia.



O serviço é oferecido para animais de toda a população e não há necessidade de passar pela aprovação do formulário socioeconômico. Após solicitar o agendamento da castração, o munícipe também receberá confirmação por e-mail com endereço, data e horário do local onde será realizado o procedimento.



Clínica Veterinária Municipal Daniele Soler da Silva

A Clínica foi inaugurada pelo prefeito Jorge Seba em junho de 2022 e fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, 3574, no 1º Distrito Industrial. Até o momento, já foram realizados 6.277 atendimentos. Entre os procedimentos realizados estão atendimentos clínicos, diagnósticos laboratoriais, cirurgias de baixa complexidade, entre outros tipos de intervenções e exames.



O trabalho da Clínica também está integrado ao CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal), que acolhe cães e gatos em situação de maus-tratos e abandono. O CPVA está localizado às margens da Estrada Municipal VTG 342, próximo ao Centro de Zoonoses, no 6º Distrito Empresarial.



Conecta Votuporanga

O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível nas lojas App Store e Play Store. É inovação, conectividade, responsabilidade social e sustentabilidade no modo on. Você pode ter ainda mais informações da Prefeitura no site ou nas redes sociais pelo @prefvotuporanga.



O horário de atendimento presencial na Clínica Veterinária é de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e sexta-feira, das 8h às 15h. Para mais informações os telefones para contato são: (17) 3405-1013 ou (17) 99742-3545.