Dois votuporanguense são empossados na Academia Brasileira Rotária de Letras

Dois votuporanguenses foram empossados na noite desta quarta-feira (25) como membros da Academia Brasileira Rotária de Letras São Paulo Centro – ABROL.

Um é o médico urologista José Luiz Sanches Vargas, governador do Distrito 4480 do Rotary International no ano 2007-08, e o outro é o jornalista José Luiz Pavam, governador eleito para o ano rotário 2023-24.

Outras duas personalidades da cidade foram homenageadas: o saudoso jornalista Nelson Camargo, como patrono o ex-governador de Rotary Gilberto Scandiuzzi, que já foi de Votuporanga e hoje reside em São José do Rio Preto; e o empresário da comunicação e ex-diretor da Clube FM, Dimas Liévana de Camargo (in memoriam).

A ABROL cultua a memória dos vultos que ajudaram a fazer a História de Rotary no Brasil, os serviços prestados em favor da vida humana, da compreensão, da tolerância e da paz, o pensamento e as ações de rotarianos, congregando, integrando valores, experiências, sabedoria e cultura acumulada.

Diversas autoridades rotárias participaram do evento realizado on-line, entre as quais os atuais governadores do Rotary, Aldecir Clayton Ligeiro (Distrito 4480) e Carlos Adão Biela (Distrito 4510).

Esta regional da ABROL tem como presidente o linense Israel Antonio Alfonso (governador do D 4480 – 2005-06).