Vereador Meidão presta justa homenagem ao Hospital de Base de Rio Preto

O Hospital de Base de São José do Rio Preto está recebendo uma justa homenagem da Câmara Municipal de Votuporanga.

Através do vereador Mehde Meidão Slaman Kanso, o diretor-geral do HB Drº Jorge Fares está recebendo um voto de congratulação proposto pelo parlamentar Votuporanga.

Veja na integram a homenagem apresentada pelo vereador Meidão ao Hospital de Base, através de seus colaboradores, diretoria e corpo clínico.

A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, tem a honra de apresentar congratulações em reconhecimento à grandiosidade e inestimável contribuição do Hospital de Base de São José do Rio Preto para a saúde pública do Estado de São Paulo e do Brasil.

Neste ato, celebramos não apenas um complexo de saúde, mas uma instituição que se ergue como um pilar de excelência, atendimento humanizado e compromisso social. O Hospital de Base é o maior complexo de saúde do interior do Estado de São Paulo, uma proeza que é testemunho de sua visão e dedicação inabaláveis.

Sob a liderança íntegra do DR. JORGE FARES, o Hospital de Base de São José do Rio Preto se estabeleceu como o segundo maior produtor do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. Sua capacidade de atendimento, com mais de 8.000 colaboradores, 554 leitos de enfermarias, 41 salas cirúrgicas e 204 leitos de UTI, é uma conquista monumental que beneficia não apenas nossa comunidade, mas também aqueles que buscam cuidados médicos vindos de todos os recantos do Brasil.

A influência e a importância do Hospital de Base vão muito além de nossa região. Campo de estágio da FAMERP (Faculdade de Medicina e Enfermagem de Rio Preto), com um dos vestibulares mais concorridos do país, o Hospital de Base atrai estudantes talentosos de todo o território nacional, qualificando, ano após ano, a próxima geração de profissionais de saúde.

Destacando-se como um Centro de Alta Complexidade em dezenas de especialidades médicas, o Hospital de Base presta serviços de vital importância para a saúde pública, beneficiando não apenas São José do Rio Preto, sendo referência direta de toda a DRS XV – Regional de Saúde, que abrange cerca de 104 municípios e aproximadamente 1,6 milhão de habitantes. Além, é claro, de se tornando um símbolo de competência e resolutividade em alta complexidade para todos os estados da Federação.

Considerando que a magnitude desses números e realizações reflete a visão e o compromisso incansável do DR. JORGE FARES e de toda a equipe do Hospital de Base. Suas contribuições para a saúde pública de São Paulo e do Brasil são inegáveis e merecem nossa mais profunda gratidão de toda a população de Votuporanga. Diante de nós está um gigante na área da saúde, cujo legado de visão, integridade e dedicação transcende fronteiras e inspira a todos que lutam pela saúde pública.

Vale ainda ressaltar os esforços de médicos e profissionais brilhantes que compõem a diretoria desta instituição, como a Dra. Amália Tieco, o Dr. Vagner Vicenzotto, o Dr. Antônio Soares Souza, Robson Ribeiro de Pádua, Rafael Albiero, Sérgio Brogna, dentre tantos outros grandes nomes, e, em particular, ao meu amigo e irmão de todas as horas, JURANDYR BUENO, que desenvolve com maestria e dignidade as Relações Governamentais do HB em São Paulo e em Brasília.

Portanto, é com imenso orgulho e reconhecimento que encaminhamos nossas congratulações ao DR. JORGE FARES, a toda a sua equipe e ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, que este reconhecimento inspire a continuação de seus esforços notáveis em prol da saúde e do bem-estar de nossa comunidade e do país.

Dentro desse contexto, nos dirigimos a Vossa Senhoria em uma voz unânime de gratidão da cidade de Votuporanga, do Estado de São Paulo e de todo o nosso imenso Brasil.

Atenciosamente,

MEIDÃO

Vereador