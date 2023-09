Marido ataca mulher com ao menos 10 facadas em Severínia

Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada pelo marido com ao menos 10 golpes, na manhã desta segunda-feira (25/9), na área central de Severínia, cidade da região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital em estado gravíssimo.

Segundo informações preliminares da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima estava em processo de separação com o marido. Os dois seriam de Riolândia, cidade próxima.

A mulher estaria há quatro dias na casa do cunhado, que mora no município. Hoje pela manhã, ela estaria indo deixar o filho na escola e depois foi surpreendida pelo marido, que a esfaqueou. O agressor fugiu com a criança.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tem seis passagens por homicídio. SBT Interior