Leilão de Gado em prol da Santa Casa: marcado pela emoção

Nona edição reuniu lideranças e público para o evento, no Sindicato Rural, com mais de 100 lotes arrematados



A nona edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga foi emocionante! O público atendeu o convite e prestigiou a iniciativa promovida pela comissão Amigos & Voluntários, no Sindicato Rural.



Foram mais de 100 lotes arrematados, entre animais e diversos itens doados pela comunidade. Toda a renda será destinada para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.



Destaque para a leitoa do catador de reciclável Zé da Lenha que, em um áudio inspirador, falou sobre doação e amor ao próximo. “A união da população é que faz crescer uma cidade, um Hospital do tamanho da Santa Casa. O que eu fiz (doar a leitoa), fiz com amor, com carinho e se pudesse doar mais, eu faria. A Santa Casa, entre começar lá do porteiro até o maiorzão lá de cima, o provedor, são tudo uma família. E isso é muito importante para Votuporanga”, disse.



Sabiamente, ele comparou o senso de comunidade das formigas. “Quando vou no córrego pescar, eu vejo as formigas. Uma vai para lá, outra vem para cá, uma com trouxinha na cabeça, outra sem. Uma indo buscar, a outra descarregou. Se todo mundo fizesse igual essas formiguinhas, vocês podem ter certeza de que a Santa Casa, além do que ela é, ela seria muito mais”, complementou.

Durante a abertura do evento, o provedor Amaro Rodero destacou a importância do Leilão para o Hospital. “É um dia muito importante para nós, da Instituição. Nos juntamos com a comunidade e formamos esse encontro de solidariedade, que praticamos diariamente em nosso Hospital. Nos sentimos acolhidos, o dia em que somos um, trabalhando em benefício de muitos, dos nossos pacientes”, afirmou.



Amaro também comentou sobre a doação do Zé da Lenha. “Ele nos trouxe o real significado da doação. Doar, não o que sobra, mas o que se tem. Seja dinheiro, seja tempo, seja animais, seja uma escuta atenciosa, seja um trabalho voluntário. O seu José, ou Zé da Lenha como é conhecido, fala no áudio, não somente o quanto a Santa Casa representa para Votuporanga e região, mas também para cada um de nós”, enfatizou.



O prefeito Jorge Seba reiterou o apoio incondicional do Poder Executivo. “Tenho orgulho desta cidade que tanto faz e de nosso Hospital. Contem conosco”, frisou.

O deputado estadual Carlão Pignatari também estava presente. “Hoje é dia de gratidão aos colaboradores, diretores e a todos pessoas que estão aqui para colaborar com o Hospital, que é muito importante para Votuporanga e região. Nosso obrigado para quem doou e possibilitou tudo isso”, afirmou.



Por sua vez, o presidente da Câmara e Relações Institucionais da Santa Casa, Daniel David também discursou. “Esse Leilão faz parte de ajudar aqueles que necessitam”, falou.

Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, fez um agradecimento especial. “Só quero agradecer a Deus e a todos os voluntários. Desde aqueles que começaram a iniciativa, os que doaram, os que estão trabalhando no evento, os que vão arrematar. Nosso muito obrigado’, disse. O padre Carlos foi quem abençoou os trabalhos.

