Além da cessão de estagiários nas mais diversas áreas, a Unifev patrocina itens necessários para a rotina de atendimentos da entidade, como computadores e carteiras

Com o compromisso de apoiar o trabalho desenvolvido pelas entidades assistenciais de Votuporanga, a Unifev contribui de diversas formas com as atividades e projetos do Lar Beneficente Celina, localizado na zona norte da cidade.

A associação sem fins lucrativos, foi criada há 38 anos para atender famílias, adolescentes e jovens. Ela assiste atualmente pouco mais de 180 pessoas, de 11 a 19 anos, por meio de três principais projetos, e chega a atender 150 famílias em vulnerabilidade social aos finais de semana.

A Unifev contribui para o desenvolvimento dos projetos e ações do Lar Celina por meio de: atendimentos em psicologia garantidos aos assistidos com o suporte de dois estagiários do curso da Unifev; apoio nas aulas do curso de operador de computador da entidade disponibilizado pelo estagiário da graduação de Engenharia da Computação da Unifev; além deles, estagiários das graduações de Biomedicina e Fisioterapia realizam práticas diárias nos assistidos da entidade; patrocínio de carteiras; patrocínio de computadores em desuso pela Unifev para o curso de Operador de Computador, e utilização nas aulas de informática da própria entidade.

“Hoje para nós, enquanto entidade que trabalhamos durante muito tempo, essa parceria com a Unifev é valorosa. No passado, no lugar dos estagiários da Unifev, nós contávamos com voluntários, que não tinham capacitação, apesar, é claro, da boa vontade, e tínhamos que contratar com recursos próprios. Atualmente temos estagiários nas áreas de psicologia, pedagogia, informática, fisioterapia, enfim, estudantes da Unifev que colocam em prática aquilo que aprendem em sala de aula.

A parceria com a Unifev também foi importante para obtermos as carteiras, porque não tínhamos recursos para essa compra, e a Instituição nos cedeu para que pudéssemos oferecer cursos à comunidade. Destaco ainda o curso de Operador de Computador, que vive do patrocínio dessas máquinas cedidas pela Unifev, que para nós do Lar Celina são de grande utilidade. Esse curso existe porque tem material. Agradecemos a Unifev que é vista por nós como uma grande parceira, que se sensibiliza com o trabalho que realizamos aqui”, afirma Maria Cristina Gratão Fonseca, que há quatro anos preside o Lar.

Além de apoiar os educadores em sala de aula durante suas atividades no Lar, o estudante do 8º período de psicologia da Unifev, Alessandro Caldeira Cavalari que estagia na entidade desde o início do ano, auxilia os psicólogos de diversas formas. Uma delas, é na formação dos grupos terapêuticos que aborda temas variados trazidos pelos jovens ou pelos próprios profissionais. O objetivo é trabalhar as emoções, as habilidades sociais, a valorização da vida – sobretudo neste mês de conscientização do setembro amarelo, em favor da vida – assim como a convivência e a cidadania. “Trazer o que é aprendido em sala na Unifev para a prática diária aqui no Lar é enriquecedor, é uma vivência muita rica. Porque vemos o exemplo de professores, e sentir na pele, trabalhar presencialmente lidando com outro ser humano é uma experiência transformadora”, ressalta Alessandro.

O Lar desenvolve atendimentos socioassistenciais de forma continuada, permanente e planejada às famílias, e três principais projetos são ofertados a adolescentes e jovens: Espaço Jovem – com atividades em diversas áreas do conhecimento, capoeira, informática, teatro, dança letramento, música, canto, percussão, piano, ioga, artesanato e educação física; Cursos Profissionalizantes para adolescentes acima dos 14 anos; e o Jovem Aprendiz – dirigido para jovens entre 14 e 19 anos, em que eles são registrados, recebem salário, bolsa alimentação, trabalham 6 horas e 3x na semana realizando diversas atividades na entidade, na recepção, separação e digitação de nota fiscal paulista e como operador de computador.