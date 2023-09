PM de Jales age rápido e prende autor de furtos em lojas do comércio

Mais uma rápida ação da Polícia Militar de Jales resultou na prisão do autor de vários furtos no comércio de Jales na manhã desta segunda-feira, 25 de setembro.

Com apoio dos comerciantes membros do grupo Vizinhança Solidária, a PM recebeu as informações e características de um indivíduo que tinha acabado de furtar uma farmácia.

Os policiais, que já estavam em patrulhamento pelo centro de cidade, conseguiram localizar o autor e encontraram também objetos de outras quatro lojas que haviam sido furtadas, incluindo perfume, itens de decoração, óculos e até um relógio.

O autor foi preso e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. Os objetos furtados serão devolvidos aos comerciantes. Foco News