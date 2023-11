Fernando Picerne se apresenta para o GP de São Paulo de F1

Votuporanguense estará no Autódromo de Interlagos pela 14ª edição, como chefe de posto de resgate; etapa no Brasil será a 20ª das 22 que ainda restam na temporada.

O votuporanguense Fernando Picerne, representante da cidade das brisas suaves, em mais de uma década na linha de frente dos grandes prêmios de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP, volta a capital paulista neste fim de semana, justamente para o Grande Prêmio de São Paulo de F1.

O GP de São Paulo terá em paralelo eventos suporte, como por exemplo, da Porche Cup Brasil e F4 Brasil (categoria de suporte da Stock Car).

Oficialmente, Interlagos sediará entre os dias 3 e 5 de novembro sua 41ª corrida da F1 e a 40ª oficial, já que a edição de 1972 foi considerada extracampeonato. A pista tem como maior vencedor Michael Schumacher, com quatro triunfos. Do atual grid, Lewis Hamilton é quem detém mais conquistas: três. A pista tem sido dominada pela equipe do britânico heptacampeão, a Mercedes, que venceu nas últimas quatro edições do GP brasileiro.

Por falar em história, Fernando Picerne é uma testemunha ocular dos últimos 13 anos do evento esportivo automobilístico e nesta quinta-feira (2) se apresentará a FIA (Federação Internacional do Automobilismo) para trabalhar em seu 14º Grande Prêmio.

Ao Diário de Votuporanga, o votuporanguense explicou: “Neste ano estamos na função de Chefe de Posto de Resgate, Posto 15A, bem na curva da junção. Estaremos trabalhando com quatro marshall de resgate, dois bombeiros e um trator telehander para, caso necessário, fazermos o içamento de carros.”

De malas prontas, Fernando Picerne concluiu: “Mais uma vez é um orgulho fazer parte desta equipe que é treinada e administrada pela ADOC (Associação Desportiva dos Oficiais de Competição) com sede em São Paulo e que dá todo o suporte à FIA no Brasil. Feliz demais por representar mais uma vez minha cidade em um evento mundial que é o GP de São Paulo de F1.”

As atividades em pista para o GP de São Paulo de Fórmula 1 começam nesta sexta-feira (3): às 11h30, os pilotos vão ao circuito para o primeiro treino livre e, às 15h, realizam a sessão qualificatória. No sábado (4), dia de classificação para a sprint e a própria corrida curta, às 11h e 15h30, respectivamente. Por fim, no domingo, o GP de São Paulo acontece às 14h.

A transmissão para a TV aberta ocorre pela TV Band; além da Bandsports que exibe a corrida, classificações e corrida sprint.