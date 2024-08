Copa Paulista: Votuporanguense supera Francana fora de casa e joga pelo empate na volta

Na manhã deste domingo (25), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, conhecido como “Lanchão”, em Franca, o Votuporanguense (CAV) garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre a Francana, na primeira partida das oitavas de final da Copa Paulista. Com este resultado, o CAV pode avançar às quartas de final com um simples empate na partida de volta.

O jogo começou movimentado, com a Francana criando a primeira oportunidade logo aos quatro minutos. Luan, em um cruzamento vindo da direita, tentou finalizar de primeira, mas a bola passou por cima do gol. Aos 19 minutos, Luan voltou a ameaçar, cabeceando após novo cruzamento da direita, mas novamente sem sucesso. Porém, foi o CAV quem inaugurou o marcador aos 20 minutos. Bady, em cobrança de falta do lado direito, colocou a bola na área e Luizão, sem marcação, cabeceou com força, sem chance para o goleiro Vinícius Cima.

Apesar da desvantagem, a Francana tentou responder. Aos 27 minutos, Pedro Cunha fez bela jogada pela direita e cruzou para Breno Augusto, que tentou um toque de letra, mas a bola saiu por cima do gol. O primeiro tempo terminou com o CAV em vantagem por 1 a 0.

Na segunda etapa, a Francana teve a chance de empatar logo no início, mas Gabriel Corrêa, que havia entrado no intervalo, não conseguiu concluir a jogada. A resposta veio aos 16 minutos, quando o árbitro Thiago Lourenço marcou pênalti a favor da Francana, após um toque de mão de Rapchan. Pedro Policarpo cobrou com precisão, deslocando o goleiro João Paulo, e empatou a partida.

No entanto, a reação da Francana foi frustrada pouco depois, aos 23 minutos, quando o árbitro assinalou um pênalti para o CAV, após Hugo ser derrubado na área. Bady bateu firme no meio do gol, enquanto Vinícius Cima pulou para o lado direito, decretando o 2 a 1 para o Votuporanguense.

Nos acréscimos, a Francana quase chegou ao empate em uma cobrança de falta de longa distância de Riquelme, mas a bola acertou a trave. O jogo de volta está marcado para sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin. O CAV joga por um empate para se classificar, enquanto a Francana precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Foto: Pedro Zacchi/CAV

Votunews