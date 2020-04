Medalhão de 34 anos tem vínculo encerrado neste domingo e permanência no time do interior paulista é incerta; Tigre tem outros 10 jogadores em fim de contrato.

Thiago Ribeiro deixa de ser oficialmente jogador do Novorizontino neste sábado. O contrato do atacante com o time do interior paulista foi assinado visando apenas a participação da equipe no Campeonato Paulista, paralisado há de um mês por causa da pandemia de coronavírus.