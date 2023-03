ESPORTE: atletas de Votuporanga se destacam em grandes competições no fim de semana

Atletismo paralímpico, judô, ciclismo e pedestrianismo estão entre as modalidades que conquistaram bons resultados

O fim de semana foi de inúmeros resultados expressivos para os atletas de Votuporanga que participaram de grandes competições em diversas modalidades e subiram ao pódio, que já virou ponto de encontro dos nossos medalhistas.

1ª Fase Circuito Brasil Paralímpico

No atletismo paralímpico, Flávia Braga Chaves, participou da 1ª Fase Nacional do Circuito Brasil Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, realizada no Comitê Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. Flávia disputou na modalidade arremesso de peso e conquistou a consagrada segunda posição, com a marca de 5,24 metros, somente 0,52 cm atrás da campeã brasileira, Poliana Souza, grande nome para representar o país nos próximos Jogos Paraolímpicos. Das 20 competidoras, somente a campeã brasileira Poliana Souza e atleta votuporanguense Flávia Braga Chaves atingiram índice da competição.

Flávia treina com a equipe do professor Carlos Maranho, o Cacau, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga e recebe total apoio da Prefeitura.

Copa São Paulo de Judô Aspirante

No judô, dois votuporanguenses representaram a cidade na Copa São Paulo de Judô Aspirante, considerada a maior competição da América latina, com mais de 1.500 atletas do estado de São Paulo e de outros 11 estados do Brasil. As lutas ocorreram no Ginásio Poliesportivo Municipal “Adib Moises Dib”, na cidade de São Bernardo do Campo. Mateus Eleutério Figueiredo foi campeão na categoria Sub 18 Meio Pesado depois de vencer três lutas, sendo as duas primeiras conquistadas por Ippon direto (pontuação semelhante ao nocaute do boxe) e a final por imobilização no solo, sagrando-se campeão na categoria.

Leonardo Bianchini de Oliveira Caetano também participou na categoria Sub 18 Meio Leve mas, infelizmente, não obteve colocação. Leonardo, teve uma luta de três minutos muito acirrada que terminou em empate e mais um minuto difícil de “Golden Score” (ponto de ouro). A decisão foi para a arbitragem que decidiu por 2 pontos a 1 contra o votuporanguense.

Os dois atletas fazem parte da escolinha de base de judô da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, com aulas no CSU, sob coordenação da professora sensei Daniela F. Paszko Pereira, faixa preta 2º DAN.

Desafio Rural de MTB em Bom Jesus dos Perdões

No ciclismo, Viviane Hara mais uma vez encarou desafios e subiu ao pódio. Com percurso de mais de 2 mil metros de altimetria, bem no estilo Serra da Mantiqueira, Viviane conquistou o terceiro melhor tempo na categoria geral depois de percorrer duros 62 km.

26ª Corrida Pedestre de Aniversário de Lourdes

No domingo também teve Corrida de Pedestre em Lourdes, para comemorar o aniversário da cidade. Como não poderia faltar, tivemos atletas votuporanguenses subindo ao pódio em várias categorias.

Karina Franzin, segue defendendo seu primeiro lugar na classificação geral. Também ocuparam o degrau mais alto em suas categorias, os atletas: Andressa Alcantara (35 a 39); Luzia Aguiar (65 a 69); e José Carlos de Carvalho (60 a 64). Osmar Andrade ficou em segundo na categoria de 50 a 54; em terceiro lugar ficaram Jaciara Andrade (45 a 49) e Osmani Borba (55 a 59); em quarto lugar, Daniel Moretti (45 a 49) e Maurício Padilha (55 a 59); e, em quinto, Lafaiete Avanco (25 a 29). Também participaram da prova João Bocato (8º lugar na categoria 45 a 49), Ademilson Aparecido Pereira (13º de 40 a 44) e Marcio Antônio Aguiar (16º de 40 a 44).