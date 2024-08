Lateral Vinicius Baracioli retorna à Votuporanguense para reforçar a equipe na Copa Paulista

A Votuporanguense está em festa com o retorno de Vinicius Baracioli, um dos jogadores mais queridos pela torcida e um dos melhores laterais-direitos do Campeonato Paulista da Série A3. O atleta, que se destacou ao ser Campeão do Paulistão A3 com o CAV, estava emprestado ao Água Santa, onde disputava o Campeonato Brasileiro da Série D.

Após uma passagem marcante pelo Água Santa, Baracioli está de volta à Votuporanguense com grande expectativa para reforçar a equipe na segunda fase da Copa Paulista. O técnico Rogério Corrêa já conta com o lateral para fortalecer o time em busca de novos desafios e conquistas.

O retorno de Vinicius Baracioli certamente trará mais qualidade e segurança ao sistema defensivo da Votuporanguense, que espera seguir firme na competição. A torcida alvinegra está ansiosa para ver o ídolo em campo novamente, confiando em seu talento e experiência para levar o time a novas vitórias.