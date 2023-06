Copa Junina de Futsal: equipe sub 12 de Votuporanga vence de goleada e é campeã do torneio

Final foi no último domingo contra Carneirinho com largo placar de 7 a 1; na semifinal, Votuporanga atropelou Limeira D’Oeste por 11 a 4

Nada como estrear o primeiro campeonato com vitórias e, principalmente, com goleadas. Foi assim que a equipe sub 12 da escolinha de futsal da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga sagrou-se campeã da Copa Junina de Futsal que reuniu equipes do estado de São Paulo e de Minas Gerais.

A final foi no último domingo (25/6) quando os meninos venceram Carneirinho com largo placar de 7 a 1, com gols de Joab Santos, Raul Felipe, Renan Lopes, Kaiky Mantovani (2) e Enzo Abreu (2). Antes, na semifinal, Votuporanga atropelou Limeira D’Oeste com placar de 11 a 4. Além dos goleadores, a equipe entrou em quadra também com Hélio da Cruz, Theo Rovis, Miguel de Sá, Miguel de Souza, Matheus da Silva, Ícaro Araújo e Arthur Mota. O comando da equipe fica sob os professores Pigmeu (Sidney Barbosa) e Vitor Hugo.

Os votuporanguenses ainda trouxeram para casa o título de goleiro menos vazado, com Joab Santos que sofreu apenas 6 gols; e de artilheiro com Enzo Abreu, que marcou 10 gols.

“Fizemos vários jogos, foi o primeiro campeonato da categoria e Votuporanga representou o estado de São Paulo. Fizemos nossa parte, buscamos nosso objetivo e conseguimos o título, agora é nos prepararmos para a próxima competição”, disse Pigmeu se referindo ao Campeonato Regional de Pereira Barreto que tem início do segundo semestre nas categorias sub 12, 14 e 16.

Na categoria sub 21 os meninos da escolinha de futsal da Prefeitura também se preparam para os Jogos Regionais que será no início de julho, em São José do Rio Preto. Todas as equipes treinam no Ginásio Jurandir José Lopes, antigo Nabuco.