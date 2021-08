Fefecê sai atrás, mas arranca empate contra a Matonense

Fernandópolis e Matonense empataram por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, pela segunda rodada da Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta e última divisão do estadual.

No primeiro minuto da etapa final, Kaio cobrou falta, o goleiro do Fernandópolis saiu mal e Gabriel abriu o placar para a Matonense. Aos 40, Lucas Minele colocou a bola na cabeça de Marinheiro, que empatou para o Fefecê.

Com o resultado, o Fefecê continua na lanterna do Grupo 1 com um ponto conquistado. A Matonense fecha a rodada na segunda colocação da chave, com quatro pontos. A liderança é do Taquaritinga.

As duas equipes entram em campo no próximo domingo. O Fernandópolis recebe o Taquaritinga, às 15h, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis. O Matonense enfrenta o Inter de Bebedouro, às 10h, no Sócrates Stamato, em Bebedouro.