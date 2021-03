Iniciativa foi organizada pelos alunos do Centro Acadêmico da graduação (CAMEV); ação é realizada anualmente

Os alunos do curso de Medicina da UNIFEV, por meio de seu Centro Acadêmico (CAMEV), entregaram, nesta semana, mais de 850 kg de alimentos, cerca de 1 mil peças de roupas e calçados, além de lacres de alumínio, à Santa Casa e ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Votuporanga, respectivamente. A iniciativa, intitulada Trote Solidário, faz parte de uma ação organizada anualmente pelos estudantes da graduação.

As doações tiveram início na última segunda-feira (15), com as presenças do Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Arroyo; do provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha); e de estudantes.

Na oportunidade, Torrinha agradeceu a mais uma iniciativa do Centro Universitário em prol ao hospital. “Campanhas como essa nos enchem de inspiração e esperança. Para nós, o esforço é muito importante e necessário, pois, hoje, a Santa Casa é referência na região. Agradeço muito em nome da diretoria do hospital, de todos os médicos, pacientes, voluntários, e, principalmente, dos profissionais que estão atuando na linha de frente da pandemia”, disse.

Na quinta-feira (dia 18), a primeira-dama do município, Rose Seba, representando o Fundo Social, também passou pela Instituição. Na oportunidade, ela recebeu as peças que serão repassadas, posteriormente, para entidades assistenciais do município.

“Fico muito feliz e agradecida por essa parceria com a UNIFEV, que contribuí com tantas famílias que, atualmente, necessitam do auxílio do Fundo Social. Obrigada a todos os participantes pela solidariedade e amor ao próximo”, disse.

Para a coordenadora do curso, o objetivo da ação é contribuir com quem mais precisa. “Queremos que a cada ano, os números das doações do Trote Solidário sejam maiores para que chegue a mais pessoas. Sabemos que os tempos estão difíceis, mas ficamos muito felizes em poder levar um pouco de esperança junto com os donativos”, concluiu