Circular volta a funcionar em Simonsen

Serviço será realizado de segunda a sábado; período experimental de 15 dias.

A Secretaria de Trânsito e Transporte de Votuporanga, conseguiu por um período experimental de 15 dias, junto à empresa responsável, o retorno do transporte rodoviário Circular no distrito de Simonsen e, após esse prazo, será feito um estudo pela companhia para avaliar características como quantidade de passageiros e pagantes, orçamento com custos e valores dos utilitários. O serviço havia sido suspenso pela empresa desde o final do ano passado devido à pandemia.

O serviço retornou na última segunda-feira (19/7) e irá funcionar durante e no final de semana. De segunda a sexta-feira será realizado às 14h e, aos sábados, dois horários estarão disponíveis, às 6h30 e às 13h30.